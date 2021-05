Großeinsatz der Rettungskräfte : Wasserstoff tritt aus – Gewerbegebiet in Elmenhorst wird evakuiert

Mehrere Feuerwehren, Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Notarzt sind vor Ort. Gebiet weiträumig abgesperrt.

Elmenhorst | Großalarm im Gewerbegebiet Lanken in Elmenhorst im Herzogtum-Lauenburg: In der Wasserstoff-Anlage einer dort angesiedelten Firma im Leinenweberring tritt Wasserstoff aus. Ein Großaufgebot an Feuerwehren ist bereits vor Ort, ebenso der Katastrophenschutz, der Rettungsdienst und Notarzt. Bereich ist weiträumig abgesperrt Der Bereich ist weiträumig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.