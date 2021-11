Grönwohld : Einbrecher stehlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro

Während der Hauseigentümer im Vorgarten beschäftigt war, schlichen sich Unbekannte durch die unverschlossene Tür.

Grönwohld | Während der Hauseigentümer im Vorgarten beschäftigt war, schlichen sich Unbekannte durch die unverschlossene Tür. So sollen sich Einbrecher laut Polizei am Samstag, 30. Oktober, unbemerkt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Grönwohlder Scheefkoppel verschafft haben. Einbrecher verschließen Tür Zwischen 17.30 Uhr bis 18 Uhr habe sich der Vorf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.