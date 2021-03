Stormarner Straßengeschichte(n) : Gretje Offen – 1667 gefoltert, gehängt und verbrannt

In der Serie „Straßennamen in Stormarn“ stellen wir Ihnen die Namensgeberin des Gretje-Offen-Wegs in Bargteheide vor.

Bargteheide | Während sich die Bedeutung von Straßennamen wie Rathausstraße sofort erschließt, ist es beim Gretje-Offen-Weg in Bargteheide anders. Wer war Gretje Offen, die 1667 als Hexe gefoltert, gehenkt und anschließend verbrannt wurde? Viel Material gibt es über ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.