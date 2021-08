Green Screen Tour in Stormarn : Naturfilm-Festival begeistert Zuschauer im Oldesloer OHO-Kino

Das Stormarner Tageblatt präsentierte die Green Screen Tour im OHO-Kino in Bad Oldesloe. Publikum stimmt über den SH:Z Publikumspreis ab.

Bad Oldesloe | Popcornduft in der Luft, gespannte Gesichter im Flackerlicht und auf der Leinwand Pelikane, Murmeltiere und Fische. Wenn tierische Stars im Mittelpunkt eines Filmfestivals in Bad Oldesloe stehen, wissen die meisten Stormarner Kino-Fans, dass die Green Screen-Tour wieder Halt in Stormarn macht. Green Screen nach dem Shutdown zurück im Kino Nach d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.