Spannende Kunstaktion : Graffiti verschönern Umspannwerk in Trittau

Es ist ein in jeder Hinsicht buntes Gemeinschaftsprojekt: In Trittau haben Jugendliche das Umspannwerk mit Graffiti verziert.

Trittau | Grelle Farben statt grau in grau: In Trittau hatten Jugendliche im Rahmen eines Kunstprojektes die Möglichkeit, durch Graffitis das Umspannwerk der Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) zu verschönern. Unter Vermittlung von Bürgermeister Oliver Mesch kam es zum Kontakt zwischen SH Netz und dem Streetworker Jörn Hagedorn. Das Ergebnis: An zwei Wochen...

