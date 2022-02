Glinder Gymnasium : Schulleiterin Eva Kuhn geht nach zwölf Jahren in den Ruhestand

Vor ihren zwölf Jahren am Glinder Gymnasium war Eva Kuhn mehr als 20 Jahre lang am Gymnasium Trittau tätig gewesen. In Glinde leitete sie die Schule in Zeiten großer Veränderungen.

Glinde | Mehr als zwölf Jahre lang leitete sie die Geschicke des Glinder Gymnasiums – jetzt wurde Eva Kuhn in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Aufgrund der Pandemielage war es allerdings ein eher leiser, fast stiller Abschied, den sich die ehemalige Schulleiterin wahrscheinlich auch etwas anders vorgestellt hatte. Eva Kuhn verabschiedet sich in d...

