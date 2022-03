Internationaler Frauentag : Glinder Frauenforum spricht über Frauenrechte und Weltfrieden

Bei einem Gespräch in der Fußgängerzone wollen Aktive des Frauenforums mit Menschen über Frauenrechte und Weltfrieden reden.

Glinde | Der Internationale Frauentag am 8. März ist für das Glinder Frauenforum ein Anlass, um über Frauenrechte und den Weltfrieden zu sprechen. Die Aktivistinnen möchten mit den Menschen ins Gespräch kommen. Weiterlesen: Aktion: Gewalt kommt nicht in die Tüte Drei Tage vor dem Frauentag – am Samstag, 5. März – werden sich die Aktiven des Frauenforums ...

