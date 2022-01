Theune investiert 60 Millionen : Wellness-Ressort „Vabali Spa“ soll im Mai in Glinde eröffnen

Vor den Toren Hamburgs entsteht derzeit eine der größten Wellnessoasen in Norddeutschland. Auf 36.000 Quadratmeter will das „Vabali Spa“ einen Ort zur Entspannung bieten und in eine fernöstliche Welt einladen.

Glinde | Handwerker wuseln auf dem Gelände neben dem Glinder Golfplatz umher. Lieferwagen parken hinter den silbernen Bauzäunen, Sand umsäumt ein Gebäude mit schwarzem Spitzdach, hinter dem sich weitere Häuser auftun. Die Eingangstür aus Spanplatten schiebt sich langsam auf. Ein Mann mit orangener Warnweste tritt gemeinsam mit einer jungen Frau heraus. Mit ...

