Drei Verletzte : Glinde: VW Golf und Hyundai stoßen auf K80 zusammen

Drei Menschen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. In einem der Autos befand sich auch ein Hund, der nach dem Unfall von Feuerwehrleuten betreut wurde.

Glinde | Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 80 in Glinde (Kreis Stormarn) wurden am frühen Freitagmorgen (22. Oktober) in Glinde zwei Männer und eine Frau leicht verletzt. Auf der Kreuzung Gutenbergstraße waren gegen 5.45 Uhr ein VW Golf und ein Hyundai miteinander kollidiert. Eines der Fahrzeuge hatte außerdem noch eine Ampel gerammt. Feuerwehr und mehre...

