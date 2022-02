Gerüst aus Leitern gebaut : Glinde: Feuerwehr rettet Mann aus umgekipptem Auto

Der Fahrer hatte mit seinem Wagen ein parkendes Auto gerammt. Durch den Aufprall kippte sein Hyundai um. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Glinde | Am Freitag (11. Februar) mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Glinde Ideenreichtum beweisen. Bei einem Unfall in der Straße Am Sportplatz war ein Mann mit seinem Auto umgekippt und musste befreit werden. Der Senior war gegen 22.42 Uhr mit seinem Hyundai in Richtung Möllner Landstraße unterwegs gewesen, als er gegen einen parkenden SUV fuhr. Sein Wa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.