630 Beschäftigte in Stormarn : Gewerkschaft ruft Mitarbeiter des Landschaftsbaus zum Lohncheck auf

Die Berufe der Branche sollen durch eine Lohnerhöhung noch attraktiver gemacht werden. Doch kommt der erhöhte Lohn auch wirklich an? Gewerkschaft ruft zur Wachsamkeit auf.

Bad Oldesloe | Wer als gelernter Landschaftsgärtner seit September weniger als 17,33 Euro in der Stunde erhält, müsse sich beschweren. Darauf weißt die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) hin. Denn zum September seien die Löhne in der Branche laut Tarif um 2,9 Prozent angehoben worden. 630 Beschäftigte im Garten- und Landschaftsbau in Stormarn In Stormarn seien ins...

