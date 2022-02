Gewerbering gesperrt : Feuer bei einem Industriebetrieb in Oststeinbek: Mitarbeiter in Sicherheit

Die Feuerwehr sucht nach weiteren Brandnestern in der Zwischendecke des Gebäudes. Die Polizei hat die Zufahrt zum Gewerbering gesperrt und leitet den Verkehr örtlich um.

Oststeinbek | Bei Dachdeckerarbeiten brach am Donnerstagvormittag, 24. Februar, ein Feuer auf der Dachfläche eines Industriebetriebes am Gewerbering aus. Zeugen entdeckten Flammen und Rauch auf dem Dach und setzten einen Notruf ab. Mitarbeiter brachten sich in Sicherheit Daraufhin schickte die Rettungsleitstelle IRLS Süd die freiwilligen Feuerwehren Oststeinb...

