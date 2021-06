Einsatz auf umstrittener Party : Mann schießt bei Exer-Feier mit Gaspistole in Menschenmenge

Die stark kritisiere Party auf dem Kunstrasen führte nicht nur zu einem Müllchaos sondern auch zu einem Gewaltausbruch. Platz vorerst gesperrt.

Bad Oldesloe | Die stark umstrittene und heftig kritisierte nächtliche Party am 11. Juni auf dem Bad Oldesloer Exer geriet noch deutlicher außer Kontrolle, als bisher bekannt. Weiterlesen: Rückkehr der rücksichtslosen Partymeute Wie heute bestätigt wurde, kam es in der Nacht auf Sonnabend bei der Feierlichkeit, die ein Müllchaos auf dem Exer hinterließ und am ...

