Tötungsdelikt : Toter Mann auf Kinderspielplatz in Grönwohld: Polizei sucht Zeugen

Auf einem Kinderspielplatz in Grönwohld ist am Donnerstag ein lebloser Mann gefunden worden. Er wurde getötet.

Avatar_shz von Gerrit Hencke

22. Oktober 2020, 21:56 Uhr

Trittau | Am Donnerstag hat ein Anwohner einen leblosen Mann auf einem Spielplatz in Grönwohld (Kreis Stormarn) entdeckt. Das teilt die Polizei am Freitag mit. Man gehe von einem Verbrechen aus, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck am Donnerstagabend.

Als der Mann am späten Nachmittag in dem kleinen Ort Grönwohld bei Trittau gefunden wurde, sei er bereits tot gewesen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 22-Jährigen aus dem Ort.

Die Todesursache und mögliche Hintergründe waren zunächst unklar. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Der Leichnam wurde in die Lübecker Gerichtsmedizin gebracht. Die Obduktion wird im Verlaufe des Freitags erfolgen.

Tat wurde wohl am Mittwochabend begangen

Nach jetzigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass das Verbrechen bereits am Mittwoch (21.10), gegen 22.30 Uhr, stattgefunden hat. Zu der Art der erlittenen Verletzungen und der mutmaßlichen Tatwaffe, die noch nicht gefunden wurde, können aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskünfte erteilt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können, nicht ortsansässige Person und Fahrzeuge am späten Mittwochabend gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0451/1310 zu melden.

