Blutspende in Reinfeld : O'zapft is! – Nächster Aderlass in der Matthias-Claudius-Schule

Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um angezapft werden zu können.

Reinfeld | Der DRK-Ortsverein Reinfeld lädt am Mittwoch, 26., und Donnerstag, 27. Mai, jeweils von 15.30 bis 19.30 Uhr zur Blutspende in die Matthias-Claudius-Schule am Marktplatz ein und weist noch einmal darauf hin, dass der oder die Spendende mindestens 18 Jahre alt sein muss, um den Aderlass absolvieren lassen zu können. Erstspender sollten nicht älter als 6...

