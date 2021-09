Coronavirus in Stormarn : Gesundheitsamt vermeldet elf weitere Infektionen im Kreis

Der Inzidenzwert stagniert auf dem Niveau zwischen 40 und 50. Insgesamt sind momentan 122 Stormarner infiziert.

Bad Oldesloe | In Stormarn sind aktuell noch 122 Kreisbürger nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab das Gesundheitsamt Stormarn am Freitag, 17. September, bekannt. In den vergangenen 24 Stunden waren elf weitere positive PCR-Tests durchgeführt worden. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt in Stormarn somit mittlerweile seit Beginn der Pandemie bei 793...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.