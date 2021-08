Coronavirus in Stormarn : Gesundheitsamt registriert 34 Neuinfektionen über das Wochenende

Über das Wochenende ist der Inzidenzwert im Kreis Stormarn auf den höchsten Stand der vergangenen Monate angestiegen.

Bad Oldesloe | So viele Corona-Neuinfektionen an einem Wochenende gab es schon lange nicht mehr im Kreis Stormarn. Seit Freitagnachmittag musste das Gesundheitsamt Stormarn bis Montagmittag, 16. August, 34 Neuinfektionen registrieren. Insgesamt sind aktuell jetzt in Stormarn noch 163 Bürger nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie im F...

