Coronavirus in Stormarn : Gesundheitsamt vermeldet 17 Neuinfektionen in 24 Stunden

Der Corona-Inzidenzwert sinkt im Kreis Stormarn wieder leicht unter 50.

Bad Oldesloe | Seit Beginn der Pandemie haben sich in Stormarn 7480 Personen mit dem Coronavirus nachweislich infiziert, 133 davon gelten aktuell als noch infiziert, wie der Kreis Stormarn am Mittwoch, 18. August, mitteilte. Inzidenzwert jetzt bei 47,9 Neu hinzugekommen waren in den vergangenen 24 Stunden 17 klinisch bestätigte Corona-Neuinfektionen. Sie führe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.