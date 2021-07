Elmenhorst : Radfahrer prallt gegen Mauer, stürzt und verletzt sich schwer

23-Jähriger kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Hatte er Betäubungsmittel zu sich genommen?

Elmenhorst | Es passierte Sonntagnachmittag, 18. Juli, gegen 16.10 Uhr in Elmenhorst: Ohne äußere Fremdeinwirkung kam ein Radfahrer in der Sülfelder Straße zu Fall. Bei dem Sturz wurde der 23-Jährige schwer verletzt und umgehend in ein Krankenhaus transportiert. Laut Polizei war der junge Mann aus dem Bargteheider Umland auf der Sülfelder Straße unterwegs, als ...

