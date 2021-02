Prozess um Schüsse in Glinde : An der Notwehr-Handlung bestehen erhebliche Zweifel

Im Prozess um die Schüsse am Golfplatz von Glinde beruft sich der Geschädigte weiterhin auf Erinnerungslücken.

Glinde/Lübeck | Im Prozess um die am Golfplatz in Glinde abgefeuerten Schüsse auf einen Mann aus Barsbüttel musste der Geschädigte am dritten Verhandlungstag in Folge aussagen und sich dabei den Fragen der Verteidigung stellen. Inhaltlich kam dabei nicht viel heraus. „...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.