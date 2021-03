Musik aus Stormarn : Gerd Manzel sammelt Lieder über Bad Oldesloe

Der Oldesloer Gerd Manzel hat festgestellt, dass es mindestens 16 Lieder über Bad Oldesloe gibt.

Bad Oldesloe | So ist das im „Shutdown“ – man hat viel Zeit und verbringt sie meistens zu Hause. Da wird dann auch mal aufgeräumt und ausgemistet und man findet Dinge, von deren Existenz man gar nichts mehr wusste. So ähnlich erging es jetzt auch Gerd Manzel. „Ich suchte nach Bildern aus der Karnevalszeit in Oldesloe und habe dann etwas gefunden, was ich gar nicht g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.