1998 aus Georgien geflohen : Stormarner Künstlerin Megi Balzer einnert sich an russische Gewalt

1998 musste die Stormarner Künstlerin Megi Balzer mit 23 Jahren aus Georgien fliehen. Grund waren die Aggressionen Russlands und der Druck auf ihren Vater, der als Journalist arbeitete und ins russische Visier geriet.

