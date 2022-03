Bürgermeisterwahl Bad Oldesloe : Kritik an Talk-Format: Wahlleiterin setzt auf Moderator Carsten Kock

Trotz der Kritik am geplanten Talkformat zur Präsentation der Bürgermeisterkandidaten in Bad Oldesloe, stellt Gemeindewahlleiterin Heike Feig klar, dass sie sich auf Moderator und Format festgelegt hat.

Bad Oldesloe | Ein Talk-Duell zwischen Bürgermeister Jörg Lembke und seinem Herausforderer Tom Winter (beide parteilos), moderiert von RSH-Talkmaster Carsten Kock. So plant es die Gemeindewahlleitung in Bad Oldesloe. Doch der Termin war mit keinem der beiden Kandidaten abgestimmt und auch an der Wahl des Moderators gibt es Kritik. Deswegen haben einige Fraktionen...

