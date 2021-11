Für 2,4 Millionen Euro : Gemeinde Sülfeld und Forschungszentrum Borstel sanieren Klärwerk

Das kleinere der zwei Sülfelder Klärwerke steht auf dem Gelände des Forschungszentrums Borstel und ist mittlerweile schon 50 Jahre alt.

Sülfeld | Das Klärwerk in Borstel ist mittlerweile über 50 Jahre alt. Und die Jahrzehnte sind nicht spurlos an dem Werk vorübergegangen. Eine Sanierung ist daher dringend notwendig. Die Anlage auf dem Gelände des Lungenforschungszentrums der Leibniz-Gesellschaft reinigt jährlich 38.000 Kubikmeter Abwasser, das anschließend in die Norder Beste geleitet wird. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.