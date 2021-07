Klimaschutz in Stormarn : Trittau stellt eigene Klimaschutz-Managerin der Gemeinde vor

Daria Weiz wird sich in der Gemeinde Trittau um ein ökologische Quartierskonzept, das E-Ladesäulen-Netz und ähnliche Themen kümmern.

Trittau | Immer mehr Städte und Gemeinden leisten sich in den Zeiten des Klimawandels mittlerweile ein eigenes Klimaschutz-Management. In Trittau wird diese Aufgabe künftig Daria Weiz übernehmen. Die 24-Jährige soll dafür sorgen, dass der Schutz der Umwelt und des Klimas in der Gemeinde nicht zu kurz kommt. Zunächst seien noch einige Projekte aus dem bestehe...

