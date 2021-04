Efa – Essen für alle : Wohnungsunternehmen spendet 2000 Euro an die Oldesloer Tafel

„Die Spende ist eine große Hilfe, denn uns laufen gerade die Kosten davon“, erklärt Christine von Dombrowski.

Bad Oldesloe | Große Freude bei der Oldesloer Tafel: „Toll, dass wir wieder eine so große Spende bekommen“, sagt Christine von Dombrowski vom Laden ohne Kasse in der Turmstraße. Bereits 2020 wurde der gemeinnützige Verein Oldesloer Tafel – Efa e.V. mit einer Spende des Wohnungsunternehmens Vonovia bedacht. Wir möchten in dieser Situation helfen, wo wir können und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.