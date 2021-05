Zeugen gesucht : Lütjensee – Geldautomaten-Aufbrecher gingen leer aus

Zwei 20 bis 25 Jahre alte Täter kamen an das gut gesicherte Bargeld des Geldinstituts in Lütjensee nicht heran.

18. Mai 2021, 14:25 Uhr

Lütjensee | In der Nacht zu Dienstag – zwischen 00.00 und 3.30 Uhr wurde in der Hamburger Straße in der Gemeinde Lütjensee ein Geldautomat aufgebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, waren es zwei Täter, die im Vorraum eines Geldinstituts versuchten, den Automaten gewaltsam zu öffnen. „Das gelang ihnen nur teilweise. An das gut gesicherte Bargeld kamen sie jedoch nicht ran“, so die Polizei. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Beschreibung der beiden Tatverdächtigen

Männlich, 20 bis 25 Jahre, dunkel gekleidet, beide Kapuzenpullover, Hosen.

1. Tatverdächtiger: Dunkles Cap mit hellgrauem Rand, weiße FFP2-Maske, schwarz-weißes Bandanda-Tuch um den Hals, grau-schwarzer Rucksack.

2. Tatverdächtiger: Schwarze Stoffmaske über dem Mund mit weißer und oranger Aufschrift „Monday sucks“, Kapuzenpullover mit der Aufschrift „JUST DO Nothing“ (weiß und gelb), schwarze Sporttasche.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt und sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Hamburger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise unter Ruf (04102) 809- 0 entgegen.