Elbstrand in Drage : Gefundener Kieferknochen an der Elbe ist 2800 Jahre alt

Nach dem die Polizei zunächst Vermisstenfälle prüfte steht nun fest: Der Knochen stammt aus der jüngeren Bronzezeit.

Drage | Nach dem Fund eines Kieferknochens am Elbstrand in Drage im Landkreis Harburg haben Untersuchungen ergeben, dass der Knochen rund 2800 Jahre alt ist. Somit stammt er aus der jüngeren Bronzezeit. Er sei dem Archäologischen Museum Hamburg übergeben worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Weiterlesen: Gruseliger Fund: Menschliche Knochen am Elbstra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.