Aufstallungspflicht angeordnet : Geflügelpest bei drei toten Wildvögeln in Stormarn nachgewiesen

Alle in Gefangenschaft lebenden Vögel im Kreis Stormarn müssen aufgestallt werden. Wer tote Vögel findet, soll das lokale Ordnungsamt informieren.

Bad Oldesloe | Die Geflügelpest ist nach zahlreichen Fällen in ganz Schleswig-Holstein jetzt auch im Kreis Stormarn nachgewiesen worden. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag, 13. Januar, mit. Geflügelpest bei drei Wildvögeln in Stormarn nachgewiesen Bei gleich zwei verendeten Wildvögeln konnte der H5N1-Virus nachgewiesen werden. Das Friedrich-Loeffler-...

