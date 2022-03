Erstaufnahme in Boostedt voll : Geflüchtete mit Kleinbussen aus Neumünster nach Ahrensburg verlegt

Die die Erstaufnahmeeinrichtung in Neumünster-Boostedt unter sehr großem Andrang von Ukraine-Flüchtlingen leidet, sind am Freitag, 18. März, weitere Flüchtlinge nach Ahrensburg gebracht worden.

Ahrensburg | In Ahrensburg sind am Freitagnachmittag, 18. März, 50 Flüchtlinge mit mehreren Taxis und Kleinbussen angekommen. Die Geflüchteten aus den Kriegsgebieten in der Ukraine waren zuvor in der Erstaufnahme des Landes in Neumünster-Boostedt angekommen. Flüchtlinge aus Boostedt nach Ahrensburg gebracht Da dort der Andrang aber mittlerweile deutlich zu h...

