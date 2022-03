Dolmetscher und Helfer vor Ort : Geflüchtete aus der Ukraine an Unterkunft in Stormarn eingetroffen

Am Mittwochabend sollen die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Kriegsregion in der Ukraine in der zentralen Unterkunft in Ahrensburg erwartet.

Bad Oldesloe/Ahrensburg | Dolmetscherinnen, Spenden und motivierte Helfer – an der Turnhalle der Beruflichen Schulen des Kreises Stormarn in Ahrensburg ist alles vorbereitet für die ersten Geflüchteten aus den Kriegsgebieten in der Ukraine. Erste Geflüchtete sind alleine in Ahrensburg eingetroffen Laut Tageblatt-Informationen soll ein Bus mit zahlreichen Kriegsflüchtling...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.