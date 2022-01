Afghanin in Ahrensburg erstochen : Tote Frau in Flüchtlingsunterkunft: Mord-Anklage gegen Ehemann

Durch 28 scharfe Verletzungen, mutmaßlich mit einem Messer zugefügt, ist eine 23-Jährige in einer Flüchtlingsunterkunft in Ahrensburg getötet worden. Der Ehemann muss sich bald wegen Mordes vor Gericht verantworten.

Ahrensburg | Eine leblose junge Frau liegt in einer Ahrensburger Flüchtlingsunterkunft. Nach der Obduktion steht fest: Die Afghanin, die am 7. September tot aufgefunden wurde, ist verblutet. Durch insgesamt 28 scharfe Verletzungen, mutmaßlich mit einem Messer zugefügt, wurde die 23-Jährige getötet. Weiterlesen: Tote Frau in Flüchtlingsunterkunft in Ahrensburg e...

