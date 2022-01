Erhöhte Gefahr durch Omikron : Glinder Stadtvertreter tagen per Videokonferenz

Die Sitzung der Stadtvertretung am kommenden Donnerstag, 27. Januar, findet ab 19 findet also online statt. Einwohner haben die Möglichkeit ihre Fragen zur Einwohnerfragestunde per E-Mail oder per Post zu stellen.

Glinde | In immer mehr Städten in Stormarn wächst in der Lokalpolitik die Sorge vor einer Ansteckung mit der neuen Corona-Variante Omikron. Nach Großhansdorf will auch Glinde online tagen Denn wenn mehrere Stadtvertreter in Quarantäne müssen oder an der Mutation erkranken, wäre die Verwaltung zumindest über einen kurzen Zeitraum nicht handlungsfähig. In ...

