Polizeikontrolle in Geesthacht : Mit 1,9 Promille auf dem Fahrrad – Frau wollte nicht schieben

Eine betrunkene Radfahrerin, die sich nicht an die Aufforderung der Polizei hielt, wurde in Geesthacht aus dem Verkehr gezogen.

Geesthacht | Wer nicht hören will, muss fühlen oder – wie in diesem Fall – sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Was war passiert? Die Frau schwankte beim Gehen Montagabend, 14. März, 21.30 Uhr sahen Beamte des Polizeireviers Geesthacht während der Streifenfahrt ein Pärchen, das aus einer Kneipe kommend zu seinen Fahrrädern ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.