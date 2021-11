Gedenken am Ewigkeitssonntag : Bargteheide – Gottesdienste in der Kirche, Andachten auf Friedhof

Die Bargteheider Pastoren Tim Ströver und Jan Roßmanek gedenken am Totensonntag, 21. November, der Verstorbenen zum Endes des Kirchenjahres.

Bargteheide | Am 21. November ist Ewigkeitssonntag. Früher wurde er auch „Totensonntag genannt“. Er fällt immer auf den letzten Sonntag des Kirchenjahres und vor den 1. Advent. Er gilt als stiller Feiertag, an dem an die Verstorbenen erinnert und gedacht wird. Daher stehen auch in Bargteheide feierliche Veranstaltungen und Andachten an. Namen der Verstorbenen ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.