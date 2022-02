Kein 2G mehr im Einzelhandel : Was ab 9. Februar gilt: Neue Corona-Regeln im Kreis Stormarn

Ab 9. Februar treten in Schleswig-Holstein die neuen, überarbeiteten Corona-Regeln in Kraft. Auch im Kreis Stormarn gelten dann neue, gelockerte Maßnahmen im Einzelhandel und in der Gastronomie.

Bad Oldesloe | Mit Blick auf die hohe Impfquote und die auch damit verbundenen zumeist milderen Verläufe von Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein hat die Landesregierung verkündet, die Corona-Regeln zu Mittwoch, 9. Februar, zu lockern. Das wird entsprechend dann auch für den Kreis Stormarn gelten. 2G im Einzelhandel fällt weg, die Maskenpflicht bleibt Eine...

