Ausverkauf nach 276 Jahren : Abschied vom Reinfelder Gasthof „Kalkgraben“ mit Hausflohmarkt

„Alles muss raus“ lautet die Devise im Restaurant Kalkgraben, nachdem die 276-jährige Historie des Gasthofes beendet ist.

Bad Oldesloe | Einsam stand das Schild in den Morgenstunden des 1. August vor der Tür des Gasthofs Kalkgraben in Reinfeld. „Der letzte macht das Licht aus“. war darauf zu lesen. Tatsächlich war der oder die Letzte offenbar bereits gegangen, denn nach einem letzten lAbend, brannte kein Licht mehr in den Räumlichkeiten des viele Jahrzehnte weit über die Kreisgrenzen h...

