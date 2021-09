Feuerwehr Bad Oldesloe : Gasalarm im neuen Asklepios-Lager an der Oldesloer Bergkoppel

Ein Handwerker stellte am Donnerstagabend Gasgeruch in dem Gebäude fest.

Bad Oldesloe | Großeinsatz für die Feuerwehr Bad Oldesloe und den Löschzug-Gefahrgut am Donnerstagabend, 16. September. Die ehrenamtlichen Brandbekämpfer wurden um 17.45 Uhr zu einem Gasalarm am neuen Asklepios-Lager an der Bergkoppel gerufen. Handwerker stellte Gasgeruch fest Das Lager entsteht in der Nachbarschaft von Amazon und soll erst im Oktober so richt...

