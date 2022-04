Durch lauten Knall geweckt : Fahrer verwechselt Gas und Bremse: Auto kracht in ein Wohnzimmer in Sahms

Der Citroen legte eine 180-Grad-Kurve hin, raste über den Bordstein, durch eine Hecke, den Vorgarten und dann mitten in den verglasten Erker des angrenzenden Wohnhauses.

Sahms | „Unvermögen“ nennt die Polizei als Ursache für einen außergewöhnlichen Unfall in Sahms (Kreis Herzogtum-Lauenburg), der sich in der Nacht zum Sonnabend ereignet hat. Ein Autofahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in die Fassade eines Einfamilienhauses gekracht – 90 Grad zur Straße gelegen. Weder der Mann am Steuer, noch die B...

