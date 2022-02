Feuerwehreinsatz in Bad Oldesloe : Garagenanbau an unbewohnter Villa in Brand geraten

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Montagabend, 14. Februar, zu einem Feuer an einer Villa in der Salinenstraße in Bad Oldesloe. Anwohner hatten den Brand bemerkt.

Bad Oldelsoe | Brandgeruch und Feuerschein machte Anwohner am Montagabend, 14. Februar, auf ein Feuer in einem Garagenanbau an einer Villa in der Salinenstraße in Bad Oldesloe aufmerksam. Sie alarmierten entsprechenden um 18.07 Uhr per Notruf die Feuerwehr. Diese rückte mit einem Großaufgebot zum Brandort an. die Salinenstraße wurde durch die Polizei im Ber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.