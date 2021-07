Tod nach Zusammenbruch : Fußballer des SV Hamberge verstirbt nach Vorbereitungsturnier

Der Fußballer hatte zuvor an einem Vorbereitungsturnier in Dissau teilgenommen und war zusammengebrochen.

Hamberge | Es sollte ein fröhlicher Sommerkick als Vorbereitung auf die neue Saison werden, doch am Ende bleiben Tränen und Trauer. Nach den Spielen beim „Günter Schwartz Cup“ in Dissau brach am Sonnabend, 17.Juli, ein 27-jähriger Fußballer der dritten Mannschaft das SV Hamberge überraschend zusammen. Er schien sich aber soweit erholt zu haben, dass er selbst...

