Saisonvorschau : Fußball-Oberligist SV Eichede will weniger ausrechenbar sein

Mit verjüngter Mannschaft und mehr Variabilität will der SV Eichede in der Saison 2021/22 im Titelrennen der Fußball-Oberliga mitmischen. Das Wort Meisterschaft aber nimmt Trainer Denny Skwierczynski nicht in den Mund.

Steinburg | Die ersten Pflichtspiele im Pokal sind absolviert, am Freitag, 20. August, beginnt nun auch die Punktspielrunde 2021/22 in der Fußball-Oberliga. Der SV Eichede, der neben dem SV Todesfelde zu den Topfavoriten auf die Meisterschaft zählt, eröffnet um 18.30 Uhr beim TSV Pansdorf die neue Saison in der Südstaffel. Lange und intensive Vorbereitung „...

