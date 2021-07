Fußball-Oberliga : SV Eichede: Hochveranlagt – aber noch nicht bereit

Die Oberliga-Fußballer des SV Eichede verkauften sich im Testspiel gegen Regionalligist VfB Lübeck teuer. Zufrieden aber war Trainer Denny Skwierczynski nach der 1:2-Niederlage nicht: „Es wartet viel Arbeit auf uns.“

Steinburg | Die Szene, die sich am Mittwochabend (7. Juli) in der 30. Minute des Testspiels zwischen dem SV Eichede und dem VfB Lübeck ereignete, verdeutlichte zum einen, dass der gastgebende Fußball-Oberligist keine Angst vor großen Namen hat. Zum anderen aber auch, dass noch einiges an Arbeit wartet, um bereit zu sein für den Start in die neue Saison, in der di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.