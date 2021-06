Fußball-Oberliga : SV Eichede startet in die Saisonvorbereitung

Der SV Eichede will in der Fußball-Oberliga um den Titel mitspielen und hat das Training in Vorbereitung auf die Saison 2021/22 bereits aufgenommen.

Steinburg | Fußball-Oberligist SV Eichede hat seine Kaderplanung abgeschlossen und das Training in Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Am Montag, 31. Mai, versammelte Trainer Denny Skwierczynski seine Mannschaft auf dem Sportplatz der SF Grande-Kuddewörde zur ersten Übungseinheit. Mit dabei waren auch Jan Plate und Bennet Zaske, die der SV Eichede weite...

