Fußball-Oberliga : SV Eichede gewinnt Testspiel, offenbart aber noch Defizite

Vor dem Achtelfinalspiel im SHFV-LOTTO-Pokal gegen den Heider SV am 7. August wartet noch einiges an Arbeit auf Fußball-Oberligist SV Eichede. Das wurde im Testspiel der Stormarner gegen MTV Treubund Lüneburg deutlich.

Steinburg | In Sachen Zweikampf- und Rückzugsverhalten hat Fußball-Oberligist SV Eichede noch Verbesserungsbedarf. Das wurde am Samstag, 31. Juli, im Testspiel gegen den niedersächsischen Landesligisten MTV Treubund Lüneburg deutlich. Die Stormarner gewannen zwar im heimischen Ernst-Wagener-Stadion mit 3:1 (2:1), bis zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison am 7....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.