Fußball-Oberliga : SV Eichede meldet vorerst nicht für die Regionalliga

Nach internen Beratungen hat sich Oberligist SV Eichede vorerst dagegen entschieden, für die Regionalliga zu melden.

Steinburg | Noch im Januar hatte Trainer Denny Skwierczyinski unserer Zeitung gegenüber erklärt, wenn sich die Möglichkeit ergeben sollte, werde der SV Eichede den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga Nord wahrnehmen. Nun gab der Club bekannt, auch in der kommenden Saison mit seiner Ligamannschaft in der Oberliga Schleswig-Holstein anzutreten. Auf eine Meldung fü...

