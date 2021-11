Fußball-Oberliga Süd : SV Eichede besiegt FC Dornbreite und kehrt zurück an die Tabellenspitze

Während der SV Todesfelde sich im Qualifikationsspiel das letzte Ticket für das Hallenmasters sicherte, hat der SV Eichede in der Fußball-Oberliga Süd beim FC Dornbreite gewonnen und die Tabellenführung zurückerobert.

Lübeck | Das Wechselspiel an der Tabellenspitze der Fußball-Oberliga Süd geht weiter. Eine Woche nachdem der SV Eichede durch ein 3:3 gegen den TSV Pansdorf den Platz an der Sonne an den SV Todesfelde hatte abtreten müssen, verdrängten die Stormarner die spielfreien Todesfelder wieder von Platz eins. Beim FC Dornbreite reichte eine souveräne Leistung zu einem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.