Fußball-Kreisliga Süd : VfR Todendorf festigt nach 5:3-Sieg über FSG Südstormarn Platz drei

Spitzenreiter Ratzeburger SV ist mit zehn Punkten Vorsprung enteilt, auch der TSV Trittau hat sich ein Polster verschafft. Der VfR Todendorf aber hat in der Kreisliga Süd gute Chancen auf den Titel „best of the rest“.

Todendorf | Eine Woche nach der 0:3-Niederlage im Topspiel gegen den TSV Trittau hat der VfR Todendorf zurück in die Erfolgsspur gefunden. Zwar hatten die Todendorfer Anlaufschwierigkeiten, setzten sich am Ende aber doch souverän mit 5:3 (3:2) gegen die FSG Südstormarn durch. Die weiteren Spiele mit Stormarner Beteiligung: TSV Trittau besiegt SSV Großensee...

