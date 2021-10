Großeinsatz in Dassendorf : Grünschnitt auf Anhänger sorgt für Gasgeruch im Flachsthumweg

Kein Gasleck, sondern ein Haufen abgeschnittener Pflanzen sorgte für einen kuriosen Einsatz der Feuerwehr. Messgeräte reagierten auf Faulgase.

Dassendorf | Merkwürdiger Geruch hat am Mittwochabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in Dassendorf geführt. Auch Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Als kurios stellte sich dann die Ursache heraus: Gartenschnitt gaste aus, Messgeräte zeigten Schwefelwasserstoff an. 35 Feuerwehrleute vor Ort Gegen 20.30 Uhr hatte ein Anwohner des Flachsthumwegs Gasg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.