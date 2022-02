Handball-Oberliga : Re-Start für Preußen Reinfeld und TSV Bargteheide – ATSV wird ausgebremst

Trotz hoher Inzidenzzahlen endet in der Handball-Oberliga am Wochenende 5./6. Februar die Winterpause. Preußen Reinfeld startet gegen Slesvig IF, das Spiel des Ahrensburger TSV gegen Norderstedt fällt Corona-bedingt aus.

Kreis Stormarn | Zumindest für zwei Handballmannschaften aus dem Kreis Stormarn endet an diesem Wochenende die verlängerte Winterpause. In der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein wird wieder um Punkte gespielt, obwohl es täglich mehr Corona-Neuinfektionen gibt als Anfang Januar. Der Handballverband Schleswig-Holstein hofft, die Saison regulär beenden zu können, hat de...

